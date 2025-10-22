Terni il padel internazionale protagonista ad Happy Village | Occasione straordinaria di promozione del territorio

Una settimana di sport e spettacolo sui campi del Pala Telematica Italia dell’Happy Village. Il padel torna assoluto protagonista a Terni con l’arrivo del FIP Bronze – FIPRA FIP Tour 2025, in programma fino al prossimo 26 ottobre. Come spiegano gli organizzatori: “Trattasi del primo torneo. 🔗 Leggi su Today.it

