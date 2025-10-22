Terni il caso stadio-clinica | la Regione impugna l’atto del Comune scoppia lo scontro politico

La decisione della giunta regionale dell’Umbria di impugnare la determinazione dirigenziale del Comune di Terni dello scorso luglio sul progetto stadio-clinica, ritenendo l’atto “viziato e illegittimo”, ha acceso la nuova miccia della polemica politica. Alle dichiarazioni del sindaco di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

