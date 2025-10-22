Terni gestione PalaSenio | Solo allenamenti dal collaudo all’omologazione Entro giugno il bando di assegnazione

Un nuovo impianto polifunzionale è ormai prossimo al debutto. Il collaudo del PalaSenio è il passaggio imprescindibile per consentire alle società interessate – basket, ginnastica, pattinaggio e pallavolo – di poter iniziare a fruire del complesso. Una volta ricevuta l’omologazione sarà possibile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

