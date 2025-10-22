Terni allerta ‘arancione’ per raffiche di vento | in arrivo anche temporali
‘Rischio meteo-idrogeologico-idraulico’. La Protezione Civile regionale ha diramato il documento di allerta (numero 2982025) nel quale si prevede il rischio temporali su tutta l’Umbria nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. Dalla mezzanotte di domani – giovedì 23 ottobre - allerta regionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
