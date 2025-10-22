Tentò di disfarsi di un chilo di cocaina alla vista dei carabinieri | assolto 46enne

È stato assolto per non aver commesso il fatto il favarese di 46 anni Salvatore Fallea, arrestato insieme al fratello Carmelo di 50 anni (che aveva scelto il rito abbreviato) nel corso di un’operazione dei carabinieri che aveva portato al sequestro di un panetto contenente un chilo di cocaina. Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

