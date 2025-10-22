Tentato sequestro di una neonata in zona stazione a Bologna | arrestato un minorenne
Bologna, 22 ottobre 2025 – E’ minorenne il giovane che, domenica pomeriggio in via Carracci, avrebbe cercato di afferrare dal passeggino una bambina di pochi mesi. Si tratta di un minore non accompagnato di origine gambiana, che potrebbe rispondere delle accuse di tentato sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzioni e, data la delicatezza della vicenda, gli investigatori tengono uno stretto riserbo. Cosa è successo. Stando alle prime ricostruzioni, la neonata era con i genitori, una coppia italiana, in via Carracci, in prossimità della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
