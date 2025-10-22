Tentato rapimento di una neonata a Bologna | minorenne fermato dai passanti

Momenti di grande tensione a Bologna domenica 19 ottobre. Un giovane ha provato a sottrarre una neonata dal passeggino vicino alla stazione AV. L'episodio di tentato rapimento a Bologna è stato sventato grazie alla prontezza dei genitori e all'intervento di alcuni passanti. L'aggressore è stato bloccato prima che riuscisse nel suo intento. Le forze dell'ordine, allertate, hanno arrestato il presunto responsabile: un minore non accompagnato di origine gambiana.La dinamica del tentato sequestro alla stazioneL'allarmante episodio si è verificato domenica 19 ottobre 2025, in un'area adiacente alla stazione dell'Alta Velocità di Bologna. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

