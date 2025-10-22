Tentato rapimento di una neonata a Bologna | minorenne fermato dai passanti
Momenti di grande tensione a Bologna domenica 19 ottobre. Un giovane ha provato a sottrarre una neonata dal passeggino vicino alla stazione AV. L'episodio di tentato rapimento a Bologna è stato sventato grazie alla prontezza dei genitori e all'intervento di alcuni passanti. L'aggressore è stato bloccato prima che riuscisse nel suo intento. Le forze dell'ordine, allertate, hanno arrestato il presunto responsabile: un minore non accompagnato di origine gambiana.La dinamica del tentato sequestro alla stazioneL'allarmante episodio si è verificato domenica 19 ottobre 2025, in un'area adiacente alla stazione dell'Alta Velocità di Bologna. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
News recenti che potrebbero piacerti
Minorenne arrestato per il tentato rapimento di una neonata - X Vai su X
OPERAZIONE LAMPO: ARRESTATO RESPONSABILE DI TENTATO RAPIMENTO DI NEONATA A BOLOGNA Il Sindacato Autonomo di Polizia di Bologna esprime il suo più profondo ringraziamento agli Agenti del Commissariato Bolognina - Pontevecc - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, minorenne arrestato per il tentato rapimento di una neonata: «Ha provato a prenderla dal passeggino, per fortuna era legata» - L'intervento della polizia in via de'Carracci: è stato arrestato per tentato sequestro persona e resistenza a pubblico ufficiale ... Riporta msn.com
Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: minorenne gambiano bloccato dai passanti - Bologna, tenta di rapire una neonata dal passeggino: minorenne fermato dai genitori e passanti. Secondo tag24.it
Panico a Bologna: minorenne afferra neonata dal passeggino e prova a rapirla davanti ai genitori - A Bologna un minore gambiano ha tentato di afferrare una neonata da un passeggino in via Carracci. fanpage.it scrive