Tentano rapina col trucco del falso incidente 4 arresti In carcere intera famiglia

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di paura si è trasformato in una brillante operazione di polizia grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre 2025, quattro uomini – tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tentano rapina trucco falsoMondragone, tentano rapina col trucco del falso incidente sulla statale: arrestati in quattro - Un pomeriggio qualunque poteva trasformarsi in un incubo per un giovane automobilista in transito sulla SS7 Quater, alle porte di Mondragone. Si legge su ilmattino.it

tentano rapina trucco falsoTentano rapina con il trucco del falso incidente: in 4 arrestati dai carabinieri - MONDRAGONE – Un pomeriggio qualunque poteva trasformarsi in un incubo per un giovane automobilista in transito sulla SS7 Quater, alle porte di Mondragone. Secondo casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Tentano Rapina Trucco Falso