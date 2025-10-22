Tenta di gettarsi dalla Passeggiata del Gelsomino a Roma | passante lo blocca e gli salva la vita

22 ott 2025

Un ragazzo ha tentato di togliersi buttandosi dalla Passeggiata del Gelsomino, a Roma. Un passante ha dato l’allarme e una pattuglia della polizia è intervenuta bloccandolo appena in tempo. Il giovane, in forte stato di agitazione, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

