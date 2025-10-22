Tenta di aprire un' auto per rubare e fa scattare l' antifurto | arrestato

Stava cercando di forzare la portiera di un'auto, il 22enne egiziano arrestato per tentato furto aggravato.È successo in via Rubattino, nel quartiere genovese di Dinegro, poco dopo le 2 del mattino. Durante un controllo del territorio, la polizia di Stato hanno sorpreso il giovane che, nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

