Tensione nella Chiesa la ‘sfida’ sul documento dei vescovi | Perché non piace a papa Leone XIV

La Conferenza Episcopale Italiana si prepara a una nuova e delicata tornata di votazioni. Sabato 25 ottobre, infatti, i vescovi italiani saranno chiamati a esprimersi nuovamente su un documento che aveva già provocato un autentico terremoto interno solo pochi mesi fa. Il testo in questione, discusso e bocciato durante il precedente Sinodo della Cei, rappresenta un banco di prova per la leadership del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza, e per la direzione che la Chiesa italiana intende intraprendere dopo la scomparsa di Papa Francesco. Il clima che si respira è teso, con molti prelati che temono una replica dell’acceso scontro di aprile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it