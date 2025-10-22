Tensione e pressione | caso Lucca nuova sentenza in queste ore

Lorenzo Lucca non sta vivendo un buon momento in carriera. Approdato al Napoli nel corso dell’estate per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il centravanti ex Udinese non è ancora riuscito ad imporsi all’interno dei meccanismi della formazione amministrata da Antonio Conte. Oltre al limitato apporto in zona gol, con una sola rete messa a segno nelle 9 presenze fin qui disputate in maglia azzurra, Lucca si è reso protagonista in negativo nell’infausta serata europea di ieri. In una partita terminata poi con il risultato di 6-2 per il PSV, il classe 2000 ha rimediato un’ espulsione, ulteriore segno del momento difficile che sta affrontando sul campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Tensione e pressione”: caso Lucca, nuova sentenza in queste ore

Pozzo: "Lucca è stato punito, argomento chiuso. Ma va capito" - "Vorrei ridimensionare il caso Lucca: è vero che ci sono regolamenti di squadra che vanno rispettati ma bisogna dare delle attenuanti, come la forte tensione mentre si gioca". Come scrive tuttosport.com

Caso rigore, Udinese verso una maxi multa per Lucca - La questione Lorenzo Lucca sarà affrontata in settimana dalla società, dall'allenatore e dalla squadra, ma non ci sono all'orizzonte provvedimenti drastici nei confronti dell'attaccante, come ... Secondo ansa.it