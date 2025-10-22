Tensione all' Esquilino armato di coltello minaccia una donna Un agente impugna la pistola

Romatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione in piazza Pepe nella mattinata di oggi dove un uomo, armato di coltello, ha minacciato una donna davanti ai giardini nel recente passato finiti sulle cronache per questioni legate allo spaccio. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto i carabinieri, la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

