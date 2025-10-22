Tempesta di vento nelle Marche paura per il favonio | scatta l’allerta

Ancona, 22 ottobre 2025 - Allerta meteo per il vento nelle Marche nella giornata di domani giovedì 23 ottobre. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile sarà coinvolto tutto il territorio regionale, ma il vento soffierà con differente intensità nelle diverse zone. L'allerta è di colore arancione nelle zone dell' entroterra e gialla sulla costa. Nel primo caso sono previsti fenomeni più intensi. “L’approfondimento in quota di una saccatura proveniente dall'Europa settentrionale sull'Italia centro-settentrionale – secondo le previsioni - determinerà per la giornata di giovedì flussi sud-occidentali molto intensi, che innescheranno condizioni di favonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tempesta di vento nelle Marche, paura per il favonio: scatta l’allerta

Approfondisci con queste news

Tempesta in arrivo in Svizzera: previste per domani raffiche di vento fino a 120 km/h. Ma in Ticino ci sarà giusto una spruzzata di pioggia. - facebook.com Vai su Facebook

Tempesta Amy, effetti sull'Italia: temporali e vento forte. A Ravenna il raro fenomeno dello Storm surge - X Vai su X

Vento forte sulle Marche: allerta arancione nelle aree interne, gialla sui settori costieri - Nella giornata di giovedì 23 il vento sarà molto intenso in particolare sul settore montano e sul settore alto- Secondo senigallianotizie.it

Il rumore del vento scatenato dalla tempesta Amy sulle Marche - Molti Comuni hanno vietato l'accesso a parchi, impianti sportivi e luoghi che potrebbero rappresentare un ... Scrive corriereadriatico.it

Tempesta di vento e pioggia a Bono, smottamenti e allagamenti: «Giornata di grande paura» - La tempesta di vento e pioggia che ha colpito il comune di Bono ha fatto registrare decine di interventi, è il secondo nubifragio abbattutosi in paese a distanza di due giorni. Da unionesarda.it