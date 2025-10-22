Telecronaca Real Madrid Juve | chi commenta il match del Bernabeu Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri in Champions League

Telecronaca Real Madrid Juve: chi commenta la sfida del Bernabeu. Ecco la coppia per la partita dei bianconeri in Champions League. Una voce storica, un commento tecnico d’eccezione. Per la notte più attesa, quella della super sfida di Champions League tra Real Madrid e Juve, Amazon Prime Video schiera una coppia di commentatori importante. A raccontare le emozioni del Santiago Bernabéu saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Piccinini-Ambrosini: la coppia per la notte del Bernabéu. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21:00, in diretta esclusiva sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Telecronaca Real Madrid Juve: chi commenta il match del Bernabeu. Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri in Champions League

