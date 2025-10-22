Teho Teardo | nuovo album con Stefano Bollani Abel Ferrara Keeley Forsyth

ph. Simone Franzolini ROMA – Esce il 30 ottobre “Teho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives”, il nuovo disco di Teho Teardo a cui hanno collaborato Stefano Bollani, Abel Ferrara, Keeley Forsyth e numerosi altri musicisti. Teho Teardo presenterà i brani del nuovo album il 29 ottobre al MAXXI di Roma e il 31 ottobre a Parma, al Complesso monumentale della Pilotta per il Festival il Rumore del lutto, dove suonerà anche il 18 ottobre con Blixa Bargeld. Infinitives sono verbi all’infinito da poter declinare per affrontare il momento complesso che stiamo vivendo. Sono frammenti melodici presenti nelle composizioni di Barbara Strozzi, Henry Purcell, J. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Teho Teardo: nuovo album con Stefano Bollani, Abel Ferrara, Keeley Forsyth

