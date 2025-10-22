Tecnicamente limitato dramma Sinner | distrutto in diretta

Jannik Sinner torna a vincere. Batte Alcaraz portando a casa il Six King Slam eppure le polemiche non si placano. Eh sì, perché nel tennis, si sa, la gloria dura un attimo e le critiche arrivano subito dopo. Sinner, reduce da un trionfo che gli ha fruttato un premio milionario e un altro bel capitolo nella sua giovane carriera, si è ritrovato improvvisamente di nuovo al centro delle polemiche. Stavolta a scatenarle non è stato un avversario, ma una voce autorevole del tennis italiano, quella di Adriano Panatta. E quando parla Panatta, il Paese ascolta. Il tennista azzurro, però, non è stato benevolo nei confronti di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

