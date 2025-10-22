Tecnica riflessioni tra libertà e dominio

Cms.ilmanifesto.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tendenza diffusa nel nostro senso comune consiste nella ipostatizzazione della tecnica, di volta in volta identificata con il fuoco, la ruota, la stampa, la bomba atomica, i dispositivi al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

tecnica riflessioni tra libert224 e dominio

© Cms.ilmanifesto.it - «Tecnica», riflessioni tra libertà e dominio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tecnica Riflessioni Libert224 Dominio