Tecnica riflessioni tra libertà e dominio
Una tendenza diffusa nel nostro senso comune consiste nella ipostatizzazione della tecnica, di volta in volta identificata con il fuoco, la ruota, la stampa, la bomba atomica, i dispositivi al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
