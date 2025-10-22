Tebas contro il no a Villarreal-Barça a Miami | Vittime di una visione provinciale mentre distruggono i nostri campionati

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha espresso tutta la sua delusione dopo la cancellazione della partita tra Villarreal e Barcellona, che avrebbe dovuto disputarsi a Miami il 20 dicembre. In un lungo messaggio pubblicato su X il numero uno del calcio spagnolo ha denunciato le pressioni e le interferenze che, a suo dire, avrebbero portato al fallimento del progetto. Il comunicato di Tebas. “Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della “tradizione” da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo sono minacciate dalle decisioni delle istituzioni che lo governano e che, anno dopo anno, distruggono i campionati nazionali — autentico motore dell’industria calcistica in Europa — di fronte all’ingenuità e alla passività di governanti europei incapaci di distinguere ciò che è essenziale da ciò che è “ Si fa appello alla “integrità della competizione” proprio da parte di chi da anni ne mette in dubbio la stessa integrità, esercitando pressioni su arbitri e autorità, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

