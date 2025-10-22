Teatro Vertigo sabato 25 e domenica 26 ottobre lo spettacolo Barbara

Sabato 25 alle 21 e domenica 26 ottobre alle 17 il Teatro Vertigo ospiterà una nuova tappa della tournée di “Barbara”, lo spettacolo teatrale scritto da Angelo Orlando, attore al fianco di Troisi nel film “Sembrava fosse amore invece era un calesse”, e prodotto da Palcoscenici Produzioni Teatrali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it