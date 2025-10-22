Teatro Vertigo sabato 25 e domenica 26 ottobre lo spettacolo Barbara
Sabato 25 alle 21 e domenica 26 ottobre alle 17 il Teatro Vertigo ospiterà una nuova tappa della tournée di “Barbara”, lo spettacolo teatrale scritto da Angelo Orlando, attore al fianco di Troisi nel film “Sembrava fosse amore invece era un calesse”, e prodotto da Palcoscenici Produzioni Teatrali. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Due avvocati legati a letto tutta la notte dall’affascinante #BARBARA incontreranno personaggi strambi, divertenti e capiranno molte cose di loro stessi… tutto questo è… ? #BARBARA ? ? @vertigo.teatro di Livorno 25/26 ottobre ? prenota 3805 - facebook.com Vai su Facebook
