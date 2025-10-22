Teatro Stabile Sloveno | Nina Ukmar è la nuova direttrice
Nina Ukmar è la nuova direttrice del Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Il Consiglio di amministrazione ha nominato il successore del triestino Danijel Malalan, che ha concluso quest'anno il proprio mandato alla direzione della storica istituzione culturale triestina. Ukmar dirigerà il teatro di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Teatro Stabile dell’Umbria apre la nuova stagione a Narni! Si riparte con un grande nome della scena teatrale italiana: Paolo Rossi, che giovedì 30 ottobre porterà sul palco del Teatro Comunale “Giuseppe Manini” di Narni il suo spettacolo Stand Up Classic. - facebook.com Vai su Facebook
Marco Giorgetti nuovo direttore del Teatro Stabile di Catania https://culturaidentita.it/marco-giorgetti-nuovo-direttore-del-teatro-stabile-di-catania/… via @culturaidentita - X Vai su X