Teatro Stabile Sloveno | Nina Ukmar è la nuova direttrice

Nina Ukmar è la nuova direttrice del Teatro Stabile Sloveno di Trieste. Il Consiglio di amministrazione ha nominato il successore del triestino Danijel Malalan, che ha concluso quest'anno il proprio mandato alla direzione della storica istituzione culturale triestina. Ukmar dirigerà il teatro di.