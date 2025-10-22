Teatro Fragranze Uniche

A Firenze, dove arte e bellezza si intrecciano da secoli, celebra un traguardo importante: i 10 anni della sua iconica fragranza “Tabacco 1815”. Per l’occasione nasce la Capsule Collection “Tabacco1815 10th Anniversary”, un’edizione speciale che rende omaggio alla storia del brand e all’eccellenza dell’artigianato fiorentino. Fondata nel cuore di Firenze, è una maison artigianale in cui ogni fragranza prende vita come un piccolo atto teatrale, capace di evocare emozioni e raccontare mondi attraverso il linguaggio invisibile del profumo. La collezione Tabacco, tra le più amate e riconoscibili, rappresenta un autentico manifesto olfattivo del brand: avvolgente, intensa, elegante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

