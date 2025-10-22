Teatro del Parco lo spettacolo Aiaiai Pinocchio! dà il via alla Stagione per famiglie

Veneziatoday.it | 22 ott 2025

La nuova stagione teatrale di “Domenica a teatro”, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale al Teatro del Parco, è pronta a incantare il pubblico: il sipario si alza domenica 26 ottobre alle 16.30 con lo spettacolo Aiaiai Pinocchio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

