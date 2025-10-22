Teatro al via il progetto per costituire il ' Coro di voci bianche di Ferrara' | come iscriversi

Ferraratoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara si prepara a far risuonare le voci dei più piccoli: il Teatro Comunale Claudio Abbado ha annunciato l’avvio delle selezioni per costituire il ‘Coro di Voci Bianche della Città di Ferrara’, un progetto artistico ed educativo patrocinato dal Comune.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

teatro via progetto costituireA Padova il progetto “NNeT”: teatro, tecnologia e AI per raccontare il territorio in modo innovativo - A Padova l’evento “Tra teatro, nuove tecnologie e AI” presenta i risultati del progetto NNeT di TOP Teatri Off Padova per innovare il racconto dei territori. Lo riporta nordest24.it

Teatro inclusivo, al via un nuovo progetto della Regione Puglia - Ha questo obiettivo il nuovo progetto pilota dell'assessorato al Welfare della Regione Puglia. Riporta ansa.it

Nuova vita per il teatro romano di Fano, via libera al progetto - È stato presentato questa mattina, ad Ancona, il progetto di fattibilità per valorizzare uno dei luoghi più antichi del ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Via Progetto Costituire