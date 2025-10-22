Teatro al via il progetto per costituire il ' Coro di voci bianche di Ferrara' | come iscriversi
Ferrara si prepara a far risuonare le voci dei più piccoli: il Teatro Comunale Claudio Abbado ha annunciato l'avvio delle selezioni per costituire il 'Coro di Voci Bianche della Città di Ferrara', un progetto artistico ed educativo patrocinato dal Comune.
