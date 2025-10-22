Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton al suo matrimonio | Amicizia decennale hanno un rapporto fatto di lettere private e biglietti motivazionali
Ci sono anche William e Kate tra gli invitati al “ matrimonio dei matrimoni”, ovvero quello di Taylor Swift con Travis Kelce. No, non è una boutade né l’ultima trovata pubblicitaria per attirare l’attenzione, ma il frutto di un’amicizia decennale, consolidata da “lettere private”, “biglietti motivazionali” e messaggi d'”auguri” mandati alla principessa nel periodo più buio della malattia. A rivalere questo profondo legame tra i futuri re e regina d’Inghilterra e la popstar dei record è una fonte vicina alla cantante e la notizia è stata rilanciata dalle agenzie di stampa americane: “Taylor Swift è una persona molto in gamba: ha saputo conquistare la sua fan base, ha lavorato duramente . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
