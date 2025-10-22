Taylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio | l’indiscrezione

Chi altro poteva rendere le proprie nozze un evento a metà tra gli Oscar e un Royal Wedding, se non Taylor Swift? La popstar americana sta preparando il suo matrimonio col campione Travis Kelce come il “matrimonio dei matrimoni”, e pare intenzionata a non farsi mancare proprio nulla, nemmeno qualche ospite blasonato. Stando alle ultime indiscrezioni, Taylor avrebbe addirittura invitato il principe William e Kate Middleton a partecipare al grande giorno. Taylor swift, i rapporti con i reali britannici. L’idea di ritrovarsi dei veri reali britannici come invitati alle nozze di Miss Swift non è poi così campata in aria. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Taylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio: l’indiscrezione

Altre letture consigliate

I fan di Taylor Swift si preparano a invadere un museo in Germania, il Museum Wiesbaden: è infatti qui conservata un’opera che ha ispirato l’ultimo videoclip della cantante americana. Il museo ha organizzato già una visita guidata speciale che è andata imme - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Swift, i fan in coda per vedere l'opera che ha ispirato The Fate of Ophelia - X Vai su X

Taylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio: l’indiscrezione - Taylor Swift e Travis Kelce verso nozze hollywoodiane: tra gli ospiti anche William e Kate, per un evento a metà tra Oscar e Royal Wedding ... Riporta dilei.it

Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton alle nozze con Travis Kelce: «Sta organizzando il matrimonio dei matrimoni» - «Ha consolidato una buona amicizia con il futuro re più di 10 anni fa» dice una fonte privata. Come scrive corriere.it

Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton al suo matrimonio: “Amicizia decennale, hanno un rapporto fatto di lettere private e biglietti motivazionali” - La popstar e i reali inglesi condividono un'amicizia decennale fatta di lettere private e biglietti motivazionali ... Secondo ilfattoquotidiano.it