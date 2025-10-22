Tasse pressione fiscale e promesse mancate | cosa non ha fatto il governo Meloni

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha promesso meno tasse, ma i dati raccontano un'altra storia: la pressione fiscale in Italia è ai massimi da dieci anni. Tra effetti dell'inflazione, scelte politiche e bonus rimodulati, ecco perché oggi si paga di più, anche se non sembra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

