Tasse pressione fiscale e promesse mancate | cosa non ha fatto il governo Meloni

Il governo ha promesso meno tasse, ma i dati raccontano un'altra storia: la pressione fiscale in Italia è ai massimi da dieci anni. Tra effetti dell'inflazione, scelte politiche e bonus rimodulati, ecco perché oggi si paga di più, anche se non sembra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

