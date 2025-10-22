Tassa sui proprietari di casa in Manovra | Tajani allo scontro aperto in maggioranza

Scintille tra alleati di Governo sulle tasse ai proprietari di casa. Antonio Tajani tuona sull’ipotesi di un rialzo sulla cedolare secca per gli affitti brevi, avvertendo gli altri partiti di maggioranza che Forza Italia non voterà mai a favore di questa misura inserita nella bozza della Manovra 2026. Il ministro degli Esteri e vicepremier ha denunciato la comparsa senza preavviso nell’ultima bozza della legge di Bilancio della norma, che rischia di aggiungere una crepa in più oltre alla spaccatura con la Lega sul contributo alle banche. L’aumento sulla tassa per gli affitti brevi. Ai motivi di contrasto nella maggioranza sulla legge di Bilancio 2026 si è aggiunto l’ aumento della tassazione degli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza

