Tartufesta
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si svolge a Montaione la XXIII edizione della Mostra mercato del tartufo, la festa d’autunno che celebra il re della tavola: il pregiato tartufo bianco che, nel territorio di Montaione trova il suo ambiente naturale. E’ un’esplosione di sapori e saperi con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Ecco cosa vi aspetta il 25 e 26 ottobre a Montaione, non perdetevi la 32esima edizione di Tartufesta!!! Vai su Facebook
Tartufesta a Sasso Marconi: le date - Dal 25 al 26 ottobre e dall'1 al 2 novembre 2025 a Sasso Marconi appuntamento con la tradizionale Tartufesta, dedicata al tartufo e a tutti i prodotti autunnali. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Tartufesta a Sasso Marconi, 2 weekend di festa: quando assaggiare i prodotti tipici dell’Appennino - La storica sagra autunnale torna in piazza con ristoranti, bancarelle e tanto cibo. Da msn.com
Bagnacavallo: dal 10 al 12 ottobre al Circolo Frassati la nuova edizione della Tartufesta - La manifestazione si svolgerà da venerdì 10 a domenica 12 ottobre presso il Circolo Frassati, in via Mazzini 1, e proporrà tre giornate dedicate alla valorizzazione del tartufo bianco ... Segnala ravenna24ore.it