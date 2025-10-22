Tartofla 2025 Savigno via al festival internazionale del tartufo bianco | date e programma

Savigno (Bologna), 22 ottobre 2025 - “Un evento che ogni anno è capace di rinnovarsi, pur mantenendo sempre un forte legame con il territorio e la tradizione”. È tutto pronto a Savigno per il taglio del nastro della 42esima edizione di Tartófla, il festival internazionale del tartufo bianco, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e appassionati, consolidando così la sua centralità nel panorama degli eventi gastronomici. Si comincerà sabato 25 ottobre, per un totale di otto giornate di festa suddivise in quattro fine settimana, che termineranno il 16 novembre. Il ristorante Tartofla della Proloco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tartofla 2025 Savigno, via al festival internazionale del tartufo bianco: date e programma

Leggi anche questi approfondimenti

Savigno (BO) - "Tart?fla - Festival internazionale del Tartufo Bianco" 25-26 Ottobre 1-2 / 8-9 / 15-16 Novembre 2025 https://www.viaggiesagre.it/sagre/emiliaromagna/novembre/Savigno.html . . . #savigno #savigno #savignocittàdeltartufo #tartofla #tartòfla #tart Vai su Facebook

Tartofla 2025 Savigno, via al festival internazionale del tartufo bianco: date e programma - Immancabile, come da tradizione, il Ristorante Tartófla, gestito dalla Proloco e pronto a condurre di nuovo i visitatori in un viaggio all'insegna del gusto: lo scorso anno è stato raggiunto il record ... Da ilrestodelcarlino.it

Tartofla di Savigno 2025 - Tartofla, l’evento imperdibile per gli amanti del profumo e dell’aroma di questa pregiata tipologia di tartufo che nasce nei boschi di questa fortunata porzione dell’ Appennino bolognese. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

A Savigno torna Tartoflà, 40 anni di festival del Tartufo - Il festival internazionale del tartufo di Savigno (in provincia di Bologna) è diventato uno splendido quarantenne le cui meraviglie potranno essere degustate a partire ... Scrive repubblica.it