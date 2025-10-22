Tartarughe marine record storico nel 2025 con oltre 700 nidi in Italia | 180 localizzati nel Reggino
La stagione di nidificazione 2025 della tartaruga marina Caretta caretta si avvia ormai a conclusione con un nuovo record: anche se i dati non sono ancora definitivi sono oltre 700 nidi censiti lungo le coste italiane, il numero più alto mai registrato nel nostro Paese. Un risultato, come riporta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
All’Asinara nascono 16 tartarughe marine Caretta caretta Un evento straordinario all’Asinara: la nascita di 16 tartarughe marine segna un segnale di speranza per la conservazione del Mediterraneo, sotto la tutela dell’Osservatorio del Mare. Nel suggestivo sc - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #ROAN #Bari due tartarughe marine affette da gravi problemi di galleggiamento, curate presso il Centro di Recupero delle Tartarughe marine del Museo di Storia Naturale del Salento, sono state liberate in mare questa mattina. #NoiconVoi - X Vai su X
Alle tartarughe Caretta caretta piace il mare italiano: record storico di nidi nel 2025 - I nidi di Caretta caretta sulle nostre spiagge sono aumentati: oltre 700 quelli censiti sulle coste italiane da Life Turtlenest, il progetto di Legambiente ... Secondo fanpage.it
Tartarughe marine, stagione da record a Lampedusa - L’isola di Lampedusa chiude la stagione riproduttiva 2025 della tartaruga marina Caretta caretta con un risultato che fa storia. Come scrive start-news.it
TARTARUGHE MARINE: RECORD STORICO NEL 2025 CON OLTRE 700 NIDI IN ITALIA (2) - Ottimo risultato anche per la Toscana, che registra 37 nidi, in netta crescita rispetto ai 24 del 2024. 9colonne.it scrive