Tarquinia lido | quasi 4 milioni di euro per strade parcheggi nuove fogne e viabilità

A Tarquinia è in corso la riqualificazione di tutto il lungomare. “Intervenire sul lido - afferma il sindaco Francesco Sposetti - rappresenta una scelta politica e strategica precisa, perché costituisce una concreta opportunità di sviluppo per l'intera economia tarquiniese”.Il programma di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Vicolo Cechov, in collaborazione con Arena Lido Tarquinia e il Comune di Tarquinia [VT], presenta i corsi di teatro ed improvvisazione nella splendida cornice dell’arena Lido. I mini corsi dedicati ai bambini dai 4 ai 6 anni (con orario 18 alle 19) e ragazzi - facebook.com Vai su Facebook

Tarquinia Lido brinda all’estate con “Bolle d’AMare” Il 4 e 5 luglio, le eccellenze degli spumanti italiani in riva al mare - Due serate all’insegna del gusto, della convivialità e del fascino del mare: è tutto pronto per “Bolle d’AMare”, l’evento che celebra alcune delle migliori etichette spumantistiche della Tuscia e ... Riporta ilmessaggero.it

Tarquinia sott’acqua,evacuate 4 famiglie - «La situazione sta rientrando, ma se non smette di piovere saremo di nuovo in emergenza», spiega il sindaco Francesco Sposetti. Riporta ilmessaggero.it

Meteo Mare Lido di Tarquinia - Previsioni marine per i prossimi giorni - Lido di Tarquinia Marina di Pescia Romana Marina Velca Montalto di Castro Montalto Marina Parco Avventura Riva dei Tarquini Parco naturalistico archeologico di Vulc Pescia ... Lo riporta ilmeteo.it