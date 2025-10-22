Tarquinia lido | quasi 4 milioni di euro per strade parcheggi nuove fogne e viabilità

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tarquinia è in corso la riqualificazione di tutto il lungomare. “Intervenire sul lido - afferma il sindaco Francesco Sposetti - rappresenta una scelta politica e strategica precisa, perché costituisce una concreta opportunità di sviluppo per l'intera economia tarquiniese”.Il programma di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

