Taranto vigili del fuoco | preannunciato lo sciopero provinciale Dal sindacato Uil PA
Di seguito un comunicato diffuso da UIL PA: UIL Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco di Taranto ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione del personale, preannunciando lo sciopero provinciale e chiedendo l’attivazione della procedura di conciliazione prevista dalla normativa vigente. La decisione, comunicata attraverso una lettera indirizzata ai vertici del Corpo Nazionale, al Prefetto di Taranto e alla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, arriva dopo una lunga serie di criticità interne che hanno determinato una forte tensione nel comando provinciale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Attimi di paura questa mattina presto a Taranto, dove un’auto alimentata a gas ha preso fuoco intorno alle 4:00 in via Crispi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Taranto, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, sup - facebook.com Vai su Facebook
Natisone, raccolti quasi 90mila euro per Vigili fuoco - La raccolta fondi per sostenere i tre vigili del fuoco coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone, ... Segnala ansa.it