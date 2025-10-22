Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania | stop al taglio dei Dirigenti Valditara | Pronti al ricorso
Il Tribunale amministrativo della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla Regione contro il ministero dell’Istruzione. Al centro della questione, il modo in cui vengono determinati i numeri del personale dirigenziale scolastico. La normativa in vigore, introdotta dalla legge 197 del 2022, prevede infatti una riorganizzazione delle istituzioni scolastiche secondo logiche di “ridimensionamento” basate su stime nazionali. La Regione Campania ha contestato il criterio adottato, ritenendolo non aderente alla realtà del territorio. L'articolo Tar boccia dimensionamento scolastico in Campania: stop al taglio dei Dirigenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
