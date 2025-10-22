Tanikawa Shuntar? | Alla donna arriva per la prima volta in Italia
La raccolta “Alla donna” di Tanikawa Shuntar?, tradotta da Diego Martina, esce in Italia per I Quaderni del Bardo. Un testamento d’amore senza confini. LECCE – In un evento editoriale di portata storica, la casa editrice salentina I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno annuncia la pubblicazione di “Alla donna” (????), una delle raccolte più intime e toccanti del immenso poeta giapponese Tanikawa Shuntar? (1931-2024). L’opera, originariamente data alle stampe a Tokyo nel 1991, giunge per la prima volta in Italia grazie alla profonda curatela e traduzione di Diego Martina, yamatologo e poeta egli stesso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
