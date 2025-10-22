Talk talent e soap | come cambia il pomeriggio turco di Canale 5
Il pomeriggio di Canale 5 continua a essere un cantiere aperto. Con l’arrivo dell’autunno, la rete ha deciso di ridisegnare completamente la sua programmazione, bilanciando informazione, intrattenimento e fiction. Un equilibrio complicato che, inevitabilmente, ha coinvolto anche le amatissime soap turche, tra cui La forza di una donna, Forbidden Fruit e If You Love. Il risultato? Una fascia oraria più corta, orari ballerini e un pubblico diviso tra entusiasmo e protesta. La principale novità riguarda la compressione delle puntate, ormai ridotte a circa 15-20 minuti effettivi. Un cambiamento dovuto alla volontà di dare più spazio ai programmi “forti” della rete: Uomini e Donne, la striscia quotidiana di Amici 25 e il talk di approfondimento Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
NC Digital Awards 2025: il 9 ottobre segui i talk sul tema ‘Reshape the future, feel the digital’. Diretta streaming sui siti di ADC Group. Il Festival degli NC Digital Awards 2025 si concluderà il 10 ottobre con la serata di premiazione dei vincitori al Talent Garden - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, cambio programmazione 18 ottobre: la soap anticipa e dura di più - L'appuntamento con La forza di una donna cambia programmazione sabato 18 ottobre, giorno in cui è prevista la messa in onda di una puntata extra- Secondo it.blastingnews.com
Cambio palinsesto dal 13 al 19/10: La forza di una donna allunga, Toffanin in prime time - Cambio palinsesto sulle reti Mediaset dal 13 al 19 ottobre 2025 con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap opera turca che sta registrando ... Da it.blastingnews.com