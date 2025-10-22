Talk talent e soap | come cambia il pomeriggio turco di Canale 5

Il pomeriggio di Canale 5 continua a essere un cantiere aperto. Con l’arrivo dell’autunno, la rete ha deciso di ridisegnare completamente la sua programmazione, bilanciando informazione, intrattenimento e fiction. Un equilibrio complicato che, inevitabilmente, ha coinvolto anche le amatissime soap turche, tra cui La forza di una donna, Forbidden Fruit e If You Love. Il risultato? Una fascia oraria più corta, orari ballerini e un pubblico diviso tra entusiasmo e protesta. La principale novità riguarda la compressione delle puntate, ormai ridotte a circa 15-20 minuti effettivi. Un cambiamento dovuto alla volontà di dare più spazio ai programmi “forti” della rete: Uomini e Donne, la striscia quotidiana di Amici 25 e il talk di approfondimento Pomeriggio Cinque News. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it