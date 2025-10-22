Talento e determinazione | Spinelli e Masullo tra le vincitrici del bando Women in STEM

Tempo di lettura: < 1 minuto Due giovani talenti, Sabrina Spinelli e Martina Masullo, sono tra le vincitrici della terza edizione del bando “ Women in STEM ”, promosso dalla Fondazione Giuseppina Mai, in collaborazione con Fondazione Bracco, STEAMiamoci–Assolombarda, Space Work Srl, e con il supporto di Fondimpresa, Gruppo Chiesi e il contributo liberale di Enel Spa. L’iniziativa, giunta ormai alla sua terza edizione, nasce con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le studentesse che scelgono percorsi universitari nelle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), settori strategici per il futuro del Paese ma ancora caratterizzati da una forte disparità di genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it