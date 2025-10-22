Taglio Irpef per 13,6 milioni di italiani beneficio medio di 210 euro Affitti brevi pensioni | tutte le misure
Il testo della Manovra sale a 154 articoli. Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Una prima bozza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Ecco cosa cambia - X Vai su X
Manovra, ecco il testo. Si parte da 137 articoli: taglio dell'Irpef, straordinari detassati e sblocco del Tfs per gli statali - PA Magazine https://share.google/60SywKEc1KkZpxqnH Manovra, ecco il testo. Si parte da 137 articoli: taglio dell’Irpef, straordinari detassati - facebook.com Vai su Facebook
Taglio Irpef in Manovra 2026, la tabella delle simulazioni: quanto si guadagna in base al reddito - Il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro, non produce grandi vantaggi in busta paga ... Riporta fanpage.it
Il taglio dell’Irpef è stato confermato in Manovra, costerà 9 miliardi - La Manovra 2026 verso il taglio dell’Irpef: la seconda aliquota scende dal 35% al 33% per redditi tra 28 e 50 mila euro ... quifinanza.it scrive
Dal taglio dell’IRPEF alle pensioni: tutte le misure della legge di Bilancio 2026 - Sono tante le misure previste dalla bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, anche se di entità minore rispetto agli ultimi anni. Scrive ipsoa.it