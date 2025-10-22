Taglio Irpef per 13,6 milioni di italiani 210 euro medi in più Sigarette affitti brevi pensioni | tutte le misure
Il testo della Manovra sale a 154 articoli. Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Una prima bozza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Ecco cosa cambia - X Vai su X
Manovra, ecco il testo. Si parte da 137 articoli: taglio dell'Irpef, straordinari detassati e sblocco del Tfs per gli statali - PA Magazine https://share.google/60SywKEc1KkZpxqnH Manovra, ecco il testo. Si parte da 137 articoli: taglio dell’Irpef, straordinari detassati - facebook.com Vai su Facebook
Taglio Irpef per 13,6 milioni di italiani (210 euro medi in più). Sigarette, affitti brevi, pensioni: tutte le misure - Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si legge su ilgazzettino.it
Taglio Irpef per 13,6 milioni di italiani (beneficio medio di 210 euro). Affitti brevi, pensioni: tutte le misure - Il disegno di legge è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Come scrive ilgazzettino.it
Il taglio dell’Irpef è stato confermato in Manovra, costerà 9 miliardi - La Manovra 2026 verso il taglio dell’Irpef: la seconda aliquota scende dal 35% al 33% per redditi tra 28 e 50 mila euro ... Lo riporta quifinanza.it