Taglio alla gola col flessibile Soccorso e operato | grave operaio di 33 anni

Aveva le mani strette alla gola. Dalle dite grondava sangue a fiotti. Non riusciva nemmeno a parlare perché non aveva fiato e stava soffocando. Poi è collassato a terra. Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri in un cantiere stradale lungo la Statale 36, tra Civate e Suello, dove è in corso di realizzazione una pista ciclabile, accanto alla carreggiata nord della Milano-Lecco. Un operaio di 33 anni di Cremeno che era all’opera si è tagliato la gola con un flessibile. Come sia potuto accadere è in fase di accertamento. Ha fatto tutto da solo. I colleghi hanno subito allertato i soccorritori e gli hanno prestato la prima assistenza, tamponando la ferita come potevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

