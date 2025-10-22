Taglio alla gola col flessibile Soccorso e operato | grave operaio di 33 anni
Aveva le mani strette alla gola. Dalle dite grondava sangue a fiotti. Non riusciva nemmeno a parlare perché non aveva fiato e stava soffocando. Poi è collassato a terra. Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri in un cantiere stradale lungo la Statale 36, tra Civate e Suello, dove è in corso di realizzazione una pista ciclabile, accanto alla carreggiata nord della Milano-Lecco. Un operaio di 33 anni di Cremeno che era all’opera si è tagliato la gola con un flessibile. Come sia potuto accadere è in fase di accertamento. Ha fatto tutto da solo. I colleghi hanno subito allertato i soccorritori e gli hanno prestato la prima assistenza, tamponando la ferita come potevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
? "Esci o ti taglio la gola". Agenti aggrediti al bar. Tre finiti all’ospedale http://dlvr.it/TNTYdH #Milano #GibusMilano #Polizia #Vandali #Proteste - X Vai su X
Un profondo taglio alla gola! L'uomo, 75 anni, residente a Marmore e stato trasportato urgentemente al Santa Maria di Terni. Era stato allertato anche l'elisoccorso il Nibbio che non ha trovato lo spazio per atterrare. E intervenuto il 118. Polizia di Stato al lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Taglio alla gola col flessibile. Soccorso e operato: grave operaio di 33 anni - Avrebbe fatto tutto da solo, accertamenti su dinamica e rispetto delle norme. Segnala ilgiorno.it
Incidente sul lavoro, operaio si taglia la gola con un flessibile: 33enne gravissimo, lavorava a un sottopassaggio ciclopedonale tra Civate e Suello - L'uomo, residente in Valsassina, è stato ricoverato all’ospedale Alessandro Manzoni, in codice rosso. Secondo milano.corriere.it