Tagli del personale e stipendi non pagati negli ospedali | i chiarimenti della Dussman

La Dussmann Service che gestisce alcuni servizi in appalto della Asl Lanciano Vasto Chieti interviene sulla delicata questione che investe decine di lavoratori dell’azienda sanitaria alle prese con ritardi nel pagamento degli stipendi e riduzioni orarie.“Dussmann - chiarisce la società in una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

