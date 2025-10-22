Tagli al Fondo Cinema Rai e Mediaset unite contro il Governo Meloni | A rischio fiction e posti di lavoro

Un evento più unico che raro: Rai e Mediaset si trovano entrambe sullo stesso fronte, e questa volta contro il Governo Meloni. La causa? Il taglio al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo, una misura che rischia di mettere in ginocchio le produzioni televisive italiane e di cambiare profondamente i palinsesti di Rai 1 e Canale 5. Un vero e proprio “miracolo” politico, come ironizza qualcuno nei corridoi televisivi, che però ha effetti tutt’altro che positivi: meno fondi significa meno fiction, meno qualità e posti di lavoro a rischio. L’allarme dei vertici: “Dovremo ridurre qualità o puntate”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Tagli al Fondo Cinema, Rai e Mediaset unite contro il Governo Meloni: “A rischio fiction e posti di lavoro”

