Taekwondo Vito Dell’Aquila ai Mondiali per iniziare una nuova scalata nelle gerarchie della -58 kg
Vito Dell’Aquila si presenta con ambizioni importanti ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamenti principale della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Il fuoriclasse pugliese ha già vinto tutto in carriera ed è ormai stabilmente da almeno sei o sette stagioni uno dei punti di riferimento a livello internazionale della categoria -58 kg. Il 24enne di Mesagne esplose infatti nel 2019 con l’oro europeo assoluto a Bari ed il successo nella Finale Grand Prix di Mosca, per poi consacrarsi definitivamente tra il 2021 ed il 2022 con la conquista del titolo olimpico a Tokyo prima e della corona iridata a Guadalajara poi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Vito Dell'Aquila - Italy Taekwondo National Team -58kg | In gara: Day 6 (29 OCT) World Taekwondo Championships Wuxi 2025 Palmarès: Giochi Olimpici di Tokyo 2020 | Mondiali 2022 (Guadalajara) | Europei 2024 (Belgrado)
