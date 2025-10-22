Taekwondo Vito Dell’Aquila ai Mondiali per iniziare una nuova scalata nelle gerarchie della -58 kg

Vito Dell’Aquila si presenta con ambizioni importanti ai nastri di partenza dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamenti principale della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. Il fuoriclasse pugliese ha già vinto tutto in carriera ed è ormai stabilmente da almeno sei o sette stagioni uno dei punti di riferimento a livello internazionale della categoria -58 kg. Il 24enne di Mesagne esplose infatti nel 2019 con l’oro europeo assoluto a Bari ed il successo nella Finale Grand Prix di Mosca, per poi consacrarsi definitivamente tra il 2021 ed il 2022 con la conquista del titolo olimpico a Tokyo prima e della corona iridata a Guadalajara poi. 🔗 Leggi su Oasport.it

