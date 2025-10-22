’Svuota Cantine’ per sensibilizzare anche al riuso

Domenica il Parco Centrale di Follonica sarà nuovamente un vivace luogo di scambio e vendita per i cittadini follonichesi che si raduneranno per mettere sui banchetti i loro oggetti usati ma ancora funzionanti o per cercare strumenti e articoli che gli potrebbero servire. È questo l’obbiettivo principale della sesta edizione dell’evento ’Svuota Cantine’, il mercatino degli oggetti usati e del loro riuso creativo che si svolgerà appunto domenica dalle 9 alle 19. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Follonica, nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura del recupero e dell’economia circolare, incoraggiando i cittadini a dare nuova vita agli oggetti inutilizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

