Rieti, 22 ottobre 2025 – Gioco delle parti o dialettica tra accusa e difesa. L’agguato mortale al pullman dei tifosi pistoiesi a Rieti, costato la vita all’autista Raffaele Marianella, si arricchisce di nuovi particolari contrastanti: sarebbe stato decisivo, oltre ai riscontri della Polizia, quanto raccontato nei primissimi minuti dopo l’agguato nel racconto reso da uno dei sospettati fermati dalle forze dell’ordine, è minorenne. Il fuggitivo stava tentando di allontanarsi dal luogo dell’agguato quando la Polizia lo ha fermato insieme ad altri due dei tre ultras finiti in manette. I tifosi della Sebastiani coinvolti e finora identificati avrebbero raggiunto la zona a bordo di tre autovetture, ma solo una è stata bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta dall’ultrà pentito. Agguato al pullman dei pistoiesi. Decisivo il racconto di un ragazzino