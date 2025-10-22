Svelata la nuova campagna Balenciaga by Pierpaolo Piccioli
Dopo la nomina a direttore creativo di Balenciaga e il debutto in passerella a settembre, Pierpaolo Piccioli svela finalmente la sua nuova campagna. Ambientata a Parigi, all’interno dell’Hôtel de Maisons–Pozzo di Borgo, la campagna ritrae le modelle Mona Tougaard e Sandra Murray, ed è scattata dal fotografo David Sims, collaboratore di lunga data del designer italiano. Pierpaolo Piccioli lancia la sua prima campagna Balenciaga. Il designer ha spiegato le sue scelte. “Per la mia prima campagna per la Maison, volevo creare qualcosa di davvero personale, che sapesse raccontare una storia di bellezza naturale e di un’umanità delicata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
