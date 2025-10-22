Sutta stu celu il ritorno meditato degli Original Sicilian Style
Sotto il titolo Sutta stu celu, gli Original Sicilian Style tornano con un lavoro atteso: il 21 settembre arriverà su tutti gli store digitali, con nove brani e un dub. Quattro anni di silenzi, ripartenze e sguardi interiori diventano musica che parla piano ma arriva lontano. La maturità di una band che ha scelto l’essenziale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ci vediamo domenica 19 ottobre alla Sagra della Rametta di Nissoria! #SagraDellaRametta #OriginalSicilianStyle #ReggaeSicilianoReggaeSiciliano #Nissoria #SuttaStuCelu #LiveMusic - facebook.com Vai su Facebook