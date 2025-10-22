Sotto il titolo Sutta stu celu, gli Original Sicilian Style tornano con un lavoro atteso: il 21 settembre arriverà su tutti gli store digitali, con nove brani e un dub. Quattro anni di silenzi, ripartenze e sguardi interiori diventano musica che parla piano ma arriva lontano. La maturità di una band che ha scelto l’essenziale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sutta stu celu, il ritorno meditato degli Original Sicilian Style