Sussulto Ferrari ad Austin Turrini | Quando uno ha sete si accontenta anche di un po’ di acqua piovana

Terzo posto per Charles Leclerc, quarto per Lewis Hamilton. Lo scorso weekend ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti d’America, la Ferrari ha fornito qualche segnale di ripresa rilanciando la propria candidatura per la medaglia d’argento nel mondiale costruttori (adesso è terza a quota 334 punti contro i 340 della Mercedes e i 331 della Red Bull). Un risultato accolto con grande piacere da parte di appassionati ed addetti ai lavori, ma non manca chi frena gli entusiasmi (magari ricordando della doppietta centrata lo scorso anno). Il noto giornalista Leo Turrini, ad esempio, ha parlato di prestazione complessivamente “decorosa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

