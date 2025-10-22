Supplenze docenti 2025 26 | ancora bollettini da GPS AGGIORNATO

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: ancora bollettini da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Nuovi interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a martedì 21 ottobre - https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR64U8VaUn - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: gli INTERPELLI di ottobre - X Vai su X

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: continuità didattica e novità dal DL 45/2025 - Scopri le novità sulle immissioni in ruolo con il Decreto Legge 45/2025 e come influenzeranno i docenti. Segnala informazionescuola.it

Supplenze Docenti 2025/26, ritardi nella Fase Zero: Cos’è e Cosa comporta - La mini call veloce è terminata il 21 agosto, mentre il giorno successivo si sono concluse le assegnazioni provvisorie ... Si legge su msn.com

Supplenze docenti, aggiornamento GPS, concorso PNRR3, secondo ciclo INDIRE: tutte le opportunità del 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI - La maggior parte delle disponibilità da assegnare tramite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) è già stata ... Come scrive orizzontescuola.it