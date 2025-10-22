SuperEnalotto la dea bendata fa tappa a Brancaleone | centrato un 5 da oltre 18 mila euro

Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due "5" da 18.577,76 euro l'uno, il primo a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, nel Bar Tabacchi in corso Nazionale, 19 bis, l'altro a Paola, in provincia di Cosenza, presso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

